Экс-главу соцзащиты Батайска Завгороднего подозревают в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении экс-начальника управления соцзащиты населения Батайска. По информации пресс-службы УФСБ, он принимал участие в преступной схеме вместе с главным специалистом УСЗН и оказывал материальную помощь гражданам по своему усмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Завгороднем, которого уже подозревают в преступной халатности (ст. 293 УК РФ). Не проводя заседаний комиссии, Завгородний назначал выплаты на открытие бизнеса лицам, которые имели достаток и заниматься предпринимательством не планировали. Таким образом фигурант самовольно перечислил 4,9 млн руб. В его действиях усмотрели нарушение ч.1 ст. 286 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении его подчиненной, бывшего главного специалиста батайского УСЗН. Она похитила 2,5 млн руб., предназначенных для помощи населению в открытии ИП. Вместе с Завгородним они использовали более 100 подставных лиц.

Дмитрий Ковалевский