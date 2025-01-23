Ученые предложили создать заповедные зоны на косах Азовского моря

Сотрудники Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) предложили организовать заповедные территории на береговых косах Таганрогского залива Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный научный центр Российской академии наук Фото: Южный научный центр Российской академии наук

По информации пресс-службы, песчаные косы обеспечивают среду обитания для редких видов флоры и фауны, а также позволяют размножаться и отдыхать различным птицам во время их миграций. Всего в Ростовской области, Донецкой Народной Республики и Краснодарском крае расположено десять таких мест.

При этом отмечается, что косы интенсивно осваиваются человеком. Однако строительство и кемпинг деформируют природные ландшафты, загрязняют бытовыми отходами почву, воду.

По мнению ученых, создание особо охраняемых природных территорий будет способствовать сохранению береговых кос и их биоразнообразию.

Анастасия Казуков