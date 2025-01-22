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Главные новости за 22 января. Ростов-на-Дону и область

На Wildberries запустили витрину с донскими товарами. В настоящее время на ней представлено около 1,3 тыс. товаров.

Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву будут судить в Краснодаре. Такое решение принял Четвертый кассационный суд.

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов покинул футбольный клуб. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В Москве задержали уроженца Ростовской области за ввоз более 100 кг прекурсора. Использовать его планировалось для изготовления наркотиков.

В Совете Федерации опровергли снятие неприкосновенности с Василия Голубева. Собеседник издания назвал эту информацию слухами.

Задержанного в Ростове по линии Интерпола иностранца передали Южной Корее. Его обвиняют в изнасиловании.

Конкурс на расширение кладбища «Ростовское» остановили по жалобе участника. В ООО «Геос» посчитали, что их заявку неверно оценили.

Художник Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет Антона Чехова. Встреча прошла в преддверии 165-летнего юбилея писателя.

Курировать вывоз мусора в Ростовской области будет ООО «ЭкоЦентр». У предыдущего регоператора отозвали лицензию.

Для строительства Южной АЭС рассматривают площадки в Волгодонске и Новочеркасске. Среди вариантов также фигурирует Ейск.

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