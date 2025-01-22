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Художник Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет Антона Чехова

В ходе встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем народный художник РФ Никас Сафронов передал в дар Таганрогу портрет Антона Чехова собственной работы. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Встреча состоялась в преддверии 165-летия со дня рождения классика. Юбилей традиционно отметят 29 января — на ближайшие даты в учреждениях культуры Ростовской области запланированы экскурсии, мастер-классы и музейные программы. Праздничная декада стартовала 22 января.

Так, в Таганрогском художественном музее пройдет квиз, посвященный жизни писателя, и поставят спектакль теней по произведению «Каштанка». Музейные экскурсии подготовили в «Домике Чехова» и «Лавке Чеховых», а также в Литературном музее А. П. Чехова в Таганроге. А 23 января в Ростовской областном музее изобразительных искусств откроется выставка «По Чеховским местам».

Юрий Слюсарь пригласил Никаса Сафронова посетить праздничную программу и провести мастер-класс для юных донских художников.

Дмитрий Ковалевский

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