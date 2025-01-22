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Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов покинул футбольный клуб

Защитник ростовского клуба Евгений Чернов перешел на правах аренды в ФК «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Мы желаем Жене хорошего и продуктивного сезона!», говорится в сообщении.

Евгений Чернов начал играть за ФК «Ростов» в 2019 году. Всего защитник провел за ростовский клуб 120 матчей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об уходе из ФК «Ростов» полузащитника Романа Тугарева по обоюдному согласию сторон.

Ева Китаева

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