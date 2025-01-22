Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов покинул футбольный клуб
Защитник ростовского клуба Евгений Чернов перешел на правах аренды в ФК «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
«Мы желаем Жене хорошего и продуктивного сезона!», говорится в сообщении.
Евгений Чернов начал играть за ФК «Ростов» в 2019 году. Всего защитник провел за ростовский клуб 120 матчей.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об уходе из ФК «Ростов» полузащитника Романа Тугарева по обоюдному согласию сторон.