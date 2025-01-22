В Совете Федерации опровергли снятие неприкосновенности с Василия Голубева

Совет Федерации опроверг снятие неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в приемной главы комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслава Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Собеседник подчеркнул, информация о снятии неприкосновенности с господина Голубева является слухами.

Бывший губернатор региона Василий Голубев ушел в отставку досрочно и стал сенатором в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Место сенатора от региона досрочно освободила Ирина Рукавишникова.

Анна Марьина