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В Совете Федерации опровергли снятие неприкосновенности с Василия Голубева

Совет Федерации опроверг снятие неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в приемной главы комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслава Тимченко.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Собеседник подчеркнул, информация о снятии неприкосновенности с господина Голубева является слухами.

Бывший губернатор региона Василий Голубев ушел в отставку досрочно и стал сенатором в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Место сенатора от региона досрочно освободила Ирина Рукавишникова.

Анна Марьина

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