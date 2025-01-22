В Москве задержали уроженца Ростовской области за ввоз более 100 кг прекурсора

В отношении уроженца Ростовской области в Москве возбуждено уголовное дело по факту ввоза на территорию региона более 100 кг прекурсосра для изготовления наркотических средств (п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Обвиняемый по указанию куратора группы получил в Москве международное грузовое отправление, в котором содержалось более 100 кг прекурсора. В дальнейшем планировалось их распространение на территории всей страны.

При получении посылки злоумышленник был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц. За совершение указанного преступления обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.В настоящее время устанавливаются иные участники преступной группы.

Ева Китаева