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В Москве задержали уроженца Ростовской области за ввоз более 100 кг прекурсора

В отношении уроженца Ростовской области в Москве возбуждено уголовное дело по факту ввоза на территорию региона более 100 кг прекурсосра для изготовления наркотических средств (п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Обвиняемый по указанию куратора группы получил в Москве международное грузовое отправление, в котором содержалось более 100 кг прекурсора. В дальнейшем планировалось их распространение на территории всей страны.

При получении посылки злоумышленник был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц. За совершение указанного преступления обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.В настоящее время устанавливаются иные участники преступной группы.

Ева Китаева

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