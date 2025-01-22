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Задержанного в Ростове по линии Интерпола иностранца передали Южной Корее

Находившегося в международном розыске иностранца, обвиняемого в изнасиловании, российские правоохранители передали южнокорейским коллегам. По информации спикера МВД Ирины Волк, фигуранта задержали сотрудники Интерпола и транспортной полиции на ростовском вокзале в апреле прошлого года.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Корейские следователи подозревают, что в октябре 2022 года он вместе со своим приятелем снимал номер в одной из гостиниц города Тэджона. Будучи пьяными, они изнасиловали женщину: одного из предполагаемых преступников удалось задержать, другой — успел покинуть страну. В 2023 году фигуранта объявили в международный розыск.

Генпрокуратура удовлетворила запрос Минюста иностранного государства о выдачи разыскиваемого. Злоумышленника отправили рейсом из столичного аэропорта «Внуково» транзитом через Турецкую Республику.

Дмитрий Ковалевский

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