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«Водолей» связался с рыбами

Проект по аквакультуре в озере Студеном в Воронежской области вызвал протест у местных жителей

Компания «Водолей-полей», победившая в аукционе на право пользования рыбоводным участком, приступила к сооружению рыбоводческой фермы на озере Студеном в селе Ступино Рамонского района Воронежской области. Местные жители выступают против инвестпроекта, полагая, что промышленное разведение рыбы нанесет непоправимый ущерб водоему и негативно скажется на качестве их жизни. Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура направила обращение жителей в Федеральное агентство по рыболовству.

Местные жители опасаются, что форелевая ферма может нанести вред озеру

Местные жители опасаются, что форелевая ферма может нанести вред озеру

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Местные жители опасаются, что форелевая ферма может нанести вред озеру

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как стало известно „Ъ“, сооружение рыбоводческой фермы в воронежском селе Ступино вызвало недовольство населения. В распоряжении „Ъ“ есть коллективное обращение в воронежскую межрайонную природоохранную прокуратуру, подписанное 20 местными жителями. По их мнению, водоем не подходит для промышленного рыбоводства: озеро Студеное находится в центре села и представляет собой единственный источник воды в населенном пункте — водопровода в селе нет, утверждают местные жители. Таким образом, состояние экосистемы озера непосредственно влияет на здоровье населения.

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По данным портала ГИС Торги, аукцион на право пользования рыбоводным участком — озером Студеным площадью 14,399 га — был проведен в прошлом году Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Начальная цена составляла 11,5 тыс. руб. К участию в торгах были допущены шесть организаций. Победителем стало воронежское ООО «Водолей-полей», предложившее итоговую цену — 12,7 тыс. руб. Согласно аукционной документации, с победителем был заключен договор на 25 лет. При этом он взял на себя обязательство «осуществлять пастбищную аквакультуру» в границах рыбоводного участка и ежегодно добывать не менее 3,6 т рыбы.

Глубина озера составляет не больше 5 м, вода в нем стоячая. Повышены мутность и загрязненность, содержание кислорода — низкое. Летом температура воды достигает 25-30 градусов, зимой озеро покрывается льдом. Местные жители утверждают, что у компании нет опыта в разведении рыбы, и ссылаются на данные ЕГРЮЛ, согласно которым ООО «Водолей-полей» только 17 октября прошлого года сменило основной вид деятельности с оптовой торговли стройматериалами на пресноводное рыбоводство. Якобы основываясь на общении с представителями компании, жители Ступина опасаются, что на озере может быть сооружена форелевая ферма, и ссылаются на негативный опыт Карелии, где неоднократно возникали конфликты, связанные с экологическими последствиями промышленного разведения этой породы рыб. Один из представителей инициативной группы рассказал „Ъ“, что якобы видел в озере в садке мальков форели.

Глава ООО «Водолей-полей» Алексей Турищев не подтверждает и не отрицает то, что проект предполагает разведение именно форели. В телефонной беседе с корреспондентом „Ъ“ он отказался озвучить параметры будущего производства, сообщив лишь, что на озере «уже установлен один садок». По собственным словам, ему неизвестно о недовольстве местных жителей планами компании.

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура уже направила обращение жителей в Федеральное агентство по рыболовству. Ведомство сообщило, что «при определении границ рыбоводных участков учитывает в том числе предложения граждан, общественных объединений, юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований, а также заключения научных организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также в области аквакультуры (рыбоводства)».

По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2015 году в Воронеже. Основной вид деятельности — пресноводное рыбоводство. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор и единственный собственник — Алексей Турищев. Выручка в 2023 году составляла 63 млн руб., чистая прибыль — 244 тыс. руб.

«Форель, как правило, разводится в реках: ее отличительная особенность в том, что при содержании кислорода менее 5 мг/л она засыпает,— говорит эколог Марина Бережная.— Если предприниматели не учитывают этот фактор, из их затеи ничего не выйдет. Разведение форели требует глубоких знаний, и бизнес-план должен быть очень хорошо просчитан. Поэтому в прудах Черноземья ее обычно не разводят. Без аэрации в нашем климате и нашей равнинной местности это практически невозможно. У нас, как правило, разводят карпа, сазана, толстолобика».

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По мнению эколога Анны Ворониной, промышленное разведение рыбы в озере неизбежно скажется на состоянии окружающей среды. «Количество водоемов в Воронежской области снижается,— констатирует она.— Например, ручьи уже почти исчезли. Наш регион относится к лесостепной зоне, склонной к опустыниванию. Поэтому вопрос сохранности водных объектов для нас — один из самых критичных. От этого зависит состояние зеленых насаждений, сила ветра, сдувающего плодородный слой почвы. Промышленное рыбоводство — с использованием комбикорма, антибиотиков — всегда ведет к ухудшению состояния водного объекта вплоть до его полного исчезновения».

Юрий Голубь

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