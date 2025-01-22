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Коммерсантъ FM
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Инфляция в России с 14 по 20 января составила 0,25%

Уровень инфляции в России в период 14 по 20 января 2025 года составил 0,25%, следует из данных Росстата. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,92%.

Согласно оценке статистической службы, сильнее всего подорожали яблоки (+1,9%), лук репчатый (+1,5%) и бананы (+1,1%). Рост цен на плодоовощную продукцию в целом составил 0,5%. При этом снизилась стоимость на овощные консервы (–0,8%), куриные яйца (–0,6%) и мясные смеси для детского питания (–0,3%).

В категории непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на зубные пасты (+0,7%), туалетное мыло (+0,6%) и спички (+0,4%). Также подорожали электропылесосы (+2,1%), автомобили российского производства (+2%), телевизоры (+1,7%) и смартфоны (+1,2%).

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 1%, проживания в гостиницах с тремя звездами — на 0,7%. Цены на мужские модельные стрижки в среднем увеличились на 0,5%, на женские — на 0,3%.

Центробанк ожидает, что по итогам 2025 года инфляция составит 4,5–5%. Пик роста цен, по прогнозам регулятора, наступит в апреле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».

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