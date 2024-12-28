В ЦБ рассказали, когда замедлится рост цен

Годовая инфляция, по прогнозам Банка России, продолжит расти и достигнет своего пика в апреле 2025 года. Вместе с этим темпы роста инфляции снизятся в ближайшие месяцы, считают участники обсуждения решения по ключевой ставке — члены совета директоров ЦБ, руководство департамента денежно-кредитной политики, департамента исследований и прогнозирования, а также представители других ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Каким будет максимальное значение инфляции, в материале ЦБ не сообщается. Снижение роста цен участники обсуждения связывают с тем, что в ноябре-декабре денежно-кредитные условия, как ценовые, так и неценовые, существенно ужесточились. Номинальные процентные ставки на финансовом рынке выросли, а банки повышали требования к заемщикам. «Значимым дезинфляционным фактором в следующем году также станет нормализация бюджетной политики и возврат к формированию бюджетных расходов в соответствии с бюджетным правилом»,— рассказали в ЦБ.

В октябре ЦБ опубликовал прогноз по инфляции на 2024-й и ближайшие годы. Регулятор ожидает, что годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5% и до 4% в 2026-м. Средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается от 17% до 20%, в 2026-м — 12-13%.

О том, как власти пытаются бороться с ростом цен,— в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».