Главные новости за 21 января. Сочи

В Сочи в 2026 году начнут строить зону катания нового горнолыжного курорта «Турьев Хутор». Старт работ по строительству гостиничного комплекса и основной зоны катания нового курорта запланирован на второй квартал 2026 года.

Геофизики не наблюдают явлений, свидетельствующих о возможности масштабных землетрясений в районе Сочи.

Правоохранители спустя несколько месяцев завершили эксгумацию тела погибшей в Сочи экс-модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Родственники забрали тело погибшей для последующего кремирования.

В Сочи на улице Навагинской начался демонтаж светодиодных арок, установленных в 2024 году за счет средств курортного сбора. Работы проводятся по поручению главы курорта Андрея Прошунина.

В ЖК «Триумф», расположенном в Адлерском районе Сочи, выставлены на торги офисные помещения общей площадью 748,2 кв. метра. Согласно данным на сайте Российского аукционного дома (РАД), первоначальная цена лота составляет 89,3 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Российского авторского общества к АО «Сочи-Парк» в размере 300 тыс. руб. за нелегальное использование нескольких песен.

В сочинскую городскую больницу №8 с начала горнолыжного сезона с травами разной степени тяжести обратилось более 600 человек. Из них 14% — дети.

Турпоток в горный кластер Сочи с 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом.

По требованию прокуратуры Сочи в бюджет муниципалитета взыскали более 2,6 млрд руб. с застройщиков, которые не обеспечили необходимую социальную инфраструктуру в процессе возведения многоквартирных домов.

На территории Сочи планируют создать передвижной пункт управления (ППУ) ликвидацией последствий ЧС.