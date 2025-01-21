Тело погибшей в Сочи модели забрали родственники

Правоохранители спустя несколько месяцев завершили эксгумацию тела погибшей в Сочи экс-модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Девушка известна, в частности, тем, что ранее стала обладательницей титула «Самые большие губы в России». Как сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на источник в экстренных службах, родственники забрали тело погибшей для последующего кремирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт» Фото: «Лиза Алерт»

Труп девушки, по данным телеканала, находился в сочинском морге на протяжении трех месяцев. Точную причину смерти бывшей модели из-за разложения установить так и не смогли.

Девушка пропала в Сочи осенью 2024 года. Позже ее тело обнаружили в канализационной трубе возле реки. Следствие предполагало, что девушка спустилась в коллектор в поисках «закладки», однако погибшую снесло потоком воды. Предварительной причиной смерти, по данным СМИ, является несчастный случай.

Вячеслав Рыжков