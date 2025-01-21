Угрозы масштабных землетрясений в районе Сочи нет

Геофизики не наблюдают явлений, свидетельствующих о возможности масштабных землетрясений в районе Сочи. Об этом сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на ведущего научного сотрудника Единой геофизической службы РАН Ирину Габсатарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Как рассказала эксперт, факторов, которые бы говорили о том, что «ожидается какое-то сильное землетрясение» в сочинском районе, сегодня нет. Специалисты регистрируют фоновую рядовую сейсмичность.

«В этот раз толчки были близки к населенным пунктам, к Сочи. Поэтому землетрясение ощущалось, особенно на высоких этажах»,— сообщила госпожа Габсатарова.

Как уточнила спикер, у Единой геофизической службы имеется около 60 станций, расположенных в том числе в Сочи, Красной Поляне и других населенных пунктах. Оборудование постоянно собирает информацию о любой сейсмической активности.

По словам эксперта, для зоны Западного Кавказа, где находится Сочи, по закону Гутенберга-Рихтера, повторяемость землетрясений магнитудой 3,5 за 50 лет составляет более 30. Однако, уточнила спикер, это происходит не в одной точке, а по всему западно-кавказскому региону.

Вячеслав Рыжков