С «Сочи-Парка» взыскали 300 тысяч рублей за нелегальное использование песен

Как стало известно «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Российского авторского общества к АО «Сочи-Парк» в размере 300 тыс. руб. за нелегальное использование нескольких песен.

Из резолютивной части решения суда следует, что «Сочи-Парк» должен будет выплатить по 20 тыс. руб. правообладателю PRS за неправомерное использование произведения Believe, JASRAC — за Battle Without Honor Or Humanity, Анне Шаферан — за «Бродячих артистов», ООО «ПМИ» — за «Песню про зайцев» и еще нескольким организациям. Всего в решении фигурируют 15 правообладателей и принадлежащих им произведений. Также с «Сочи-Парка» в пользу РАО взыщут 20 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.

При этом суд оставил без удовлетворения ходатайства ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков