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В Сочи создадут пункт управления ликвидацией последствий ЧС

На территории Сочи планируют создать передвижной пункт управления (ППУ) ликвидацией последствий ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время. Соответствующее распоряжение 17 января подписал врио главы курорта Сергей Коновалов. Документ опубликован на сайте администрации Сочи.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

Пункт будет развертываться на местности в районе проведения аварийно-спасательных работ. Пункт могут создать на базе грузовых автомобилей «Камаз», «ГАЗ» и «Урал». В тексте документа указано, что ППУ должен быть способен быстро развертываться и свертываться, круглосуточно устойчиво работать и поддерживать связь во время движения.

Пункт должны оснастить комплексом жизнеобеспечения, средствами связи, компьютерной техникой и иным оборудованием. Также в составе ППУ будет один беспилотный летательный аппарат, оснащенный системой ночного видения

Предполагается, что ППУ будет собирать и обрабатывать оперативную информацию, оценивать масштабы ЧС, координировать действия, силы и средства. Также ППУ будет доводить информацию до населения и непосредственно руководить проведением работ.

Вячеслав Рыжков

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