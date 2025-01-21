В Сочи взыскали 2,6 млрд рублей с застройщиков за отсутствие социнфраструктуры

По требованию прокуратуры Сочи в бюджет муниципалитета взыскали более 2,6 млрд руб. с застройщиков, которые не обеспечили необходимую социальную инфраструктуру в процессе возведения многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения градостроительного законодательства специалисты установили, что строительство объектов жилой недвижимости осуществляли без соответствующей разрешительной документации и учета потребностей в социальных объектах, таких как образовательные и медицинские учреждения, а также спортивные комплексы. В результате этого обязательства по созданию или увеличению мест для жителей перешли на муниципалитет.

В связи с этим прокуратура города подала иски в суды для взыскания убытков, необходимых для строительства социальных объектов. Все иски удовлетворили. Судебными решениями в пользу муниципального образования взыскали свыше 2,6 млрд руб. В рамках исполнения судебных обязательств на имущество ответчиков наложили аресты.

«Ъ-Сочи» писал, что глава Туапсинского района Сергей Бойко намерен взыскать 600 млн руб. с застройщика жилого комплекса, чьи действия привели к оползню в 2021 году. Взысканные средства направят на строительство подпорной стены.

Мария Удовик