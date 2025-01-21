Поток туристов в горный кластер Сочи в праздники вырос в два раза

Турпоток в горный кластер Сочи с 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на исследование Корпорации Туризм.РФ и «МегаФона».

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«Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха. В прошедшие новогодние праздники внутренняя туристическая активность значительно возросла, особенно на горнолыжных курортах»,— отмечается в публикации.

Горный кластер Сочи стал лидером по турпотоку. Также высокие показатели у курортов Северного Кавказа. В частности, рост турпотока на 32% отмечен в Архызе. На 28% вырос спрос на отдых в Шерегеше Кемеровской области, на 21% — в Манжероке в Республике Алтай. Большинство туристов — жители Центральной России, Северо-Запада и Поволжья, причем Шерегеш и Манжерок также популярны среди жителей Кемеровской области (24%) и Новосибирска (5%).

«Ъ-Сочи» писал, что в 2026 году начнется строительство зоны катания курорта «Турьев Хутор». Строительство четвертого горнолыжного курорта заложено в новом генплане Сочи. «Турьев Хутор» станет продолжением курорта «Роза Хутор».

Вячеслав Рыжков