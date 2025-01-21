На улице Навагинской в Сочи демонтируют светодиодные арки

В Сочи на улице Навагинской начался демонтаж светодиодных арок, установленных в 2024 году за счет средств курортного сбора. Работы проводятся по поручению главы курорта Андрея Прошунина, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Их появление на пешеходном променаде курорта между железнодорожным и морским вокзалами Сочи вызвало несогласие со стороны общественности в связи с габаритами конструкций. Их перенесут на другие общественные пространства по согласованию с жителями. Работы на Навагинской завершат в течение месяца»,— уточнили в мэрии.

Господин Прошунин еще летом 2024 года предлагал перенести световые тоннели, которые встречают прибывающих в город туристов. Инсталляция регулярно обсуждалась в соцсетях, многие жители были недовольны наличием арок на улице Навагинской. В июле минувшего года сочинцам в Telegram-канале мэрии предложили выбрать или предложить новые локации для конструкций.

Вячеслав Рыжков