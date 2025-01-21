Строительство зоны катания курорта «Турьев Хутор» в Сочи начнется в 2026 году

В Сочи в 2026 году начнут строить зону катания нового горнолыжного курорта «Турьев Хутор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Интеррос», реализующей проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В компании сообщили, что старт работ по строительству гостиничного комплекса и основной зоны катания нового курорта запланирован на второй квартал 2026 года. Строительство четвертого горнолыжного курорта заложено в новом генплане Сочи. «Турьев Хутор» станет продолжением курорта «Роза Хутор». За счет реализации проекта длина горнолыжных трасс увеличится на 80 км. Уже одобрен проект строительства первой канатной дороги отечественного производства нового курорта, к работам планируют приступить в 2025 году.

Также в компании уточнили, что проектом предусмотрено строительство четырех гостиниц на 700 номеров. Это будут объекты категории трех, четырех и пяти звезд.

Зона катания «Турьева Хутора» расположится на высотах от 1,3 тыс. до 2,3 тыс. м над уровнем моря. В нижней части создадут систему искусственного оснежения. Протяженность всех трасс составит около 50 км. Запланировано строительство пяти канатных дорог.

Вячеслав Рыжков