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В Горбольницу №8 Сочи с начала зимнего сезона с травмами обратились 600 человек

В сочинскую городскую больницу №8 с начала горнолыжного сезона с травами разной степени тяжести обратилось более 600 человек. Из них 14% — дети, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Горнолыжные склоны манят любителей адреналина, но вместе с этим приносят немало забот медикам. Ушибы, вывихи, переломы — это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться нашим специалистам каждый день»,— рассказал министр.

Большинство пациентов, уточнил господин Филиппов, поступают с ушибами и растяжениями, однако не редки случаи переломов и госпитализации. Помощь при переломе в травматолого-ортопедическом отделении больницы оказали 207 горнолыжникам. Еще 28 человек прооперировали.

Как отмечают специалисты, одной из главных причин происшествий на склоне является недостаточная подготовка к спуску. Пострадавшие также часто пренебрегают средствами защиты и игнорируют правила безопасности, добавил господин Филиппов.

Вячеслав Рыжков

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