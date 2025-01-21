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Коммерсантъ FM
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Поставки китайских овощей в Россию достигли пятилетнего максимума

По итогам 2024 года Россия нарастила закупки овощной продукции у Китая до $340,3 млн. Это стало максимумом с 2019 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Самым востребованным товаром был лук, на который пришлось 21% всех отгрузок в денежном выражении. На втором месте томаты (18%), за ними с долей 16% — грибы и прочие овощи (тыквы, баклажаны, спаржа).

Больше всего в годовом выражении вырос импорт картофеля — в четыре раза, до $17,2 млн. Вдвое (до $411 тыс.) выросли поставки маниока, ямса и таро. Кроме того, на 52% выросли закупки замороженных овощей (до $17,7 млн).

Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году вырос до рекордных $244,81 млрд. За год КНР нарастила экспорт в Россию на 4,1%, до $115,5 млрд. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне $129,32 млрд.

В прошлом году на Китай также пришлась почти треть одежды и обуви, заказанной россиянами из-за границы. В частности, у CDEK.Shopping в общем объеме трансграничной торговли доля этой страны за год увеличилась почти втрое.

Подробности — в материале «Ъ» «Любители брендов засмотрелись на Китай».

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