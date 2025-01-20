Главные новости за 20 января. Сочи

В Сочи с 2020 года квартиры в новостройках подорожали на 400%. С января по декабрь 2024 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Сочи снизилась на 1%, или на 4,3 тыс. руб.

Специалисты научно-технологического университета «Сириус» совместно с профильными экспертами разработали первую в России программу подготовки кадров по ремонту лабораторного оборудования.

В 2024 году сотрудники Госавтоинспекции Сочи выявили и привлекли к ответственности более 3,9 тыс. нарушителей ПДД.

В сочинском УВД подвели итоги работы за 2024 год. По итогам ушедшего года отмечено снижение отдельных видов противоправных деяний, таких как кражи из квартир, автоугоны и разбои.

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"», владеющее одноименным отелем в Сочи и гостиницей «Пекин» в центре Москвы, может выкупить гостиницу «Балчуг Кемпински» напротив Кремля. Возможность продажи рассматривает владеющая активом словацкая компания J&T Real Estate.

Стала известна схема кражи денег из сочинского депозитария. Исполнительный директор учреждения в течение трех лет похищал деньги клиентов.

В Сочи Хостинский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Адвокаты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской обжаловали продление ей срока домашнего ареста. В отношении жены Алексея Копайгородского продолжают расследовать дело о растрате.

В зимнем сезоне 2024/2025 цены на размещение в гостиницах Красной Поляны повысились в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако после Нового года стоимость проживания на сочинском горнолыжном курорте снизилась.

В 2024 году в Сочи ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов. Это на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.