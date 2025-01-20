Сочинца осудили за фейки о ВС РФ и изготовление оружия

В Сочи Хостинский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Его судили по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Дискредитация ВС РФ) и ч. 4 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2022 года фигурант разместил на своей страничке в соцсетях пост, содержащий заведомо ложную информацию о том, что ВС РФ якобы разбомбили роддом в Мариуполе, что привело к гибели мирных людей, в том числе женщин и младенцев. Помимо этого, подсудимый разместил пост с утверждением о том, что российские военнослужащие причастны к массовым преступлениям. Также фигурант размещал и иные сообщения с ложной информацией о действиях ВС РФ.

«Данная информация не соответствовала действительности, не была получена из официальных источников, носила заведомо ложный характер, противоречила официальной информации министерства обороны Российской Федерации», – отметили в пресс-службе.

Также сочинца обвиняли в изготовлении в 2023 году предмета, предназначенного для метания снарядов за счет вакуумного натяжения тетивы. Эксперт заключил, что предмет является самодельно изготовленным метательным оружием.

На суде фигурант заявил, что не хотел никого оболгать, информацию считал достоверной, так как доверял источникам, из которых ее получал. Изготовленный предмет подсудимый оружием не считал.

Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к пяти годами и шести месяцам колонии общего режима.

Вячеслав Рыжков