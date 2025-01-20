Строительство многоквартирных домов в Сочи сократилось на 40% в 2024 году

В 2024 году в Сочи ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов. Это на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи общая площадь построенных многоквартирных жилых домов составила свыше 109,8 тыс. «квадратов». Динамика роста строительства в этом сегменте значительно снизилась.

В 2025 году на курорте планируют ввести в эксплуатацию восемь многоквартирных жилых домов. В прошлом году администрация курорта не выдавала разрешения на новое строительство многоквартирных жилых объектов.

С августа 2024 года объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Сочи, которые планировали сдать до конца года, сократился более чем в 1,5 раза, составив 939 объектов. Наибольшее количество представленных объектов принадлежит к категории однокомнатных квартир и апартаментов — их насчитывается 348. Однако с августа предложение в этом сегменте уменьшилось на 70%, что соответствует 806 лотам.

«Ъ-Сочи» писал, что около 600 сочинских строителей восстановили 72 многоквартирных дома в ДНР. Специалисты курорта работали в таких городах, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка.

Мария Удовик