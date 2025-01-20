Защита жены бывшего главы Сочи обжаловала продление ареста

Адвокаты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской обжаловали продление ей срока домашнего ареста. В отношении жены Алексея Копайгородского продолжают расследовать дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил представитель суда, от защиты поступила апелляционная жалоба на продление меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Янины Копайгородской. Дата рассмотрения апелляции не уточняется.

«Ъ-Сочи» писал, что неделей ранее суд продлил арест Алексею Копайгородскому. Бывший глава Сочи пробудет под стражей до 17 февраля.

В конце декабря 2024 года Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела о взятке. Экс-мэр находится под стражей с осени 2024 года.

Вячеслав Рыжков