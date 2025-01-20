После Нового года туры на Красную Поляну подешевели

В зимнем сезоне 2024/2025 цены на размещение в гостиницах Красной Поляны повысились в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако после Нового года стоимость проживания на сочинском горнолыжном курорте снизилась, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как выяснили эксперты, в январе цены на размещение, перелет и ски-пассы снизились на 35–40% по сравнению с Новым годом. В отелях цены снизились на 20–25% по сравнению с новогодним периодом в зависимости от степени удаленности средств размещения от подъемников. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин уточнил, что в новогодние даты средний чек на отели был 8–10 тыс. руб. на двоих в сутки, а после — снизился до 6,5–8 тыс.

Также стали дешевле перелеты в Сочи. До Нового года перелеты на курорт из Москвы и обратно стоили 25–26 тыс. руб. К середине января в продаже появились билеты за 14–20 тыс. руб. в обе стороны.

Стоимость ски-пассов тоже снизилась. Например, ски-пасс на «Розе Хутор» по сравнению с новогодними датами подешевел на 16–17%. Если Новый год ски-пасс стоил 5,9 тыс. руб., то сейчас уже 5,1 тыс. руб., отмечают аналитики.

Вячеслав Рыжков