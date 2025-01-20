В Сириусе разработали первую в России программу по ремонту оборудования

Специалисты Научно-технологического университета «Сириус» совместно с профильными экспертами разработали первую в России программу подготовки кадров по ремонту лабораторного оборудования. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Большая часть лабораторного оснащения научных центров представлена зарубежными производителями. Из-за политической ситуации в стране и в мире в России сформировался значительный дефицит специалистов, способных обслуживать и ремонтировать дорогие лабораторные аппараты.

Программа «Организация и функционирование центров коллективного пользования» стартует в апреле. Второй поток будет набран в октябре. Участниками курса станут специалисты-инженеры со всей страны.

«Разработанная нами программа объединяет лучшие практики по бесперебойной работе технологического оборудования и предлагает универсальные управленческие решения для обеспечения эффективной работы подобных центров», — сказал руководитель лабораторного комплекса Университета «Сириус» Антон Чувашов, его слова приводит пресс-служба.

Александра Каверина