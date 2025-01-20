Новостройки в Сочи за пять лет подорожали на 400%

В Сочи с 2020 года квартиры в новостройках подорожали на 400%. С января по декабрь 2024 года средняя цена одного кв. м на первичном рынке Сочи снизилась на 1% или на 4,3 тыс. руб., сообщает пресс-служба агентства «Оникс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам декабря 2024 года средняя цена «квадрата» жилья на первичном рынке недвижимости Сочи составляла 405,9 тыс. руб. Годом ранее – с января по декабрь 2023 – цена «квадрата» в новостройках Сочи выросла на 10,4%. В абсолютных значениях средняя цена увеличилась на 40,8 тыс. руб., с 393,2 тыс. до 434,1 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что с января 2020 года по декабрь 2024 средняя цена новостроек Сочи выросла почти на 400% (+395%). В абсолютных значениях рост составил 323,9 тыс. руб.

В январе 2025 года на рынке первичной недвижимости Сочи экспонируется 6,6 тыс. лотов. Основное предложение приходится на двухкомнатные квартиры – 30% всего рынка. Также широко представлены студии – 17% от общего объема предложения.

«Ъ-Сочи» писал, что в минувшем году аренда однокомнатных квартир в Сочи подорожала на треть. Сейчас цена составляет 57,4 тыс. руб. в месяц.

Вячеслав Рыжков