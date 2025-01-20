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Директор сочинского депозитария похищал деньги клиентов в течение трех лет

Стала известна схема кражи денег из сочинского депозитария. Исполнительный директор учреждения в течение трех лет похищал деньги клиентов. Первоначально об этом сообщил Telegram-канал «База». Информацию «Ъ-Сочи» подтвердили в полиции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как признался сам фигурант, в течение трех лет он брал деньги у новых клиентов и перекладывал в ячейки тех, кто скоро должен был забрать деньги. Таким образом подозреваемый похитил порядка 160 млн руб. Часть денег в долларах он спрятал в лесу. Тайник нашли правоохранители.

Пропажа денег обнаружилась после новогодних праздников, когда сразу несколько клиентов депозитария недосчитались денег в ячейках. Сейчас установлено 18 пострадавших.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта принял решение об аресте исполнительного директора депозитария на срок до 15 марта 2025 года. Расследование дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража) продолжается.

Вячеслав Рыжков

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