Директор сочинского депозитария похищал деньги клиентов в течение трех лет
Стала известна схема кражи денег из сочинского депозитария. Исполнительный директор учреждения в течение трех лет похищал деньги клиентов. Первоначально об этом сообщил Telegram-канал «База». Информацию «Ъ-Сочи» подтвердили в полиции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как признался сам фигурант, в течение трех лет он брал деньги у новых клиентов и перекладывал в ячейки тех, кто скоро должен был забрать деньги. Таким образом подозреваемый похитил порядка 160 млн руб. Часть денег в долларах он спрятал в лесу. Тайник нашли правоохранители.
Пропажа денег обнаружилась после новогодних праздников, когда сразу несколько клиентов депозитария недосчитались денег в ячейках. Сейчас установлено 18 пострадавших.
«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта принял решение об аресте исполнительного директора депозитария на срок до 15 марта 2025 года. Расследование дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража) продолжается.