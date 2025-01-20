Сочинская «Жемчужина» может выкупить гостиницу напротив Кремля

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"», владеющий одноименным отелем в Сочи и гостиницей «Пекин» в центре Москвы, может выкупить гостиницу «Балчуг Кемпински» напротив Кремля. Возможность продажи рассматривает владеющая активом словацкая компания J&T Real Estate, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточняется, стороны обратились за одобрением в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями. В «Балчуг» входят 227 номеров. Словацкая компания владеет гостиницей с 2008 года. Тогда она выкупила 69% акций отеля у столичной мэрии. В 2023 году выручка ООО «Балчуг», на балансе которого находится гостиница, увеличилась на 81%, достигнув 972,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Руководитель компании – Светлана Ермилова, основной вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2023 году доходы организации достигли почти 2,6 млрд руб., а чистая прибыль превысила 546 млн руб.

По оценкам экспертов, стоимость «Балчуг» может составлять 12-14 млрд руб. При этом срок окупаемости здания может достичь 20 лет.