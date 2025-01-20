В УВД Сочи подвели итоги работы за год

В сочинском УВД подвели итоги работы за 2024 год. По итогам ушедшего года отмечено снижение отдельных видов противоправных деяний, таких как кражи из квартир, автоугоны и разбои, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На курорте выросла общая эффективность раскрытия преступлений. Правоохранители раскрыли 234 преступления прошлых лет, в том числе имевших место в 90-х и 2000-х годах. Полностью раскрыты тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против государственной власти.

Как отметил первый замглавы Сочи Сергей Коновалов, в 2024 году на курорте при помощи системы «Безопасный город» раскрыли 307 противоправных деяний, что на 65% больше, чем годом ранее. Сочинские полицейские выявили более 700 преступлений в различных направлениях экономики: в сфере недвижимости, строительстве, здравоохранении, а также борьбе с коррупцией.

Отдельно в мэрии отметили успехи сочинских полицейских в борьбе с наркопреступностью. В 2024 году выявили почти 1,3 тыс. фактов в данной сфере, из незаконного оборота изъято более 30 кг запрещенных веществ. Закрыли две нарколаборатории. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов.

За 2024 год полиция Сочи выявила 396 фактов в сфере незаконной миграции. Правоохранители пресекли свыше 11 тыс. административных правонарушений.

Вячеслав Рыжков