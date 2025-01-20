ГАИ Сочи привлекла к ответственности почти 4 тысячи водителей в 2024 году

В 2024 году сотрудники Госавтоинспекции Сочи выявили и привлекли к ответственности более 3,9 тыс. нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За этот период в Сочи зарегистрировали 220 ДТП, в которых 10 человек погибли. 185 участников аварий, среди которых 26 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Для повышения безопасности на дорогах в городе специалисты на регулярной основе проводят скрытый контроль за дорожным движением. Скрытые патрули обеспечивают мониторинг ситуации на дорогах.

Специалисты ГАИ также уточняют, что сотрудники следят за соблюдением ПДД через интернет. Правоохранительные органы ежедневно анализируют видеозаписи, размещаемые гражданами, которые фиксируют нарушения ПДД. В случае выявления таких записей нарушителей привлекают к ответственности.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали водителя автомобиля «Мерседес», который стал виновником аварии. Ранее его лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Удовик