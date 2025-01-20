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В Ярославле «Регион-Склад» возобновил деятельность

Ярославское предприятие «Регион-Склад» возобновило свою деятельность после приостановки. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном УФССП.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, что суд решил закрыть предприятие на месяц из-за «превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». С 17 декабря «Регион-Склад» не вел деятельность, это подтвердили судебные приставы, проводившие проверки, в том числе, в праздники.

В УФССП сообщили, что нарушений выявлено не было. Ранее руководитель «Регион-Склад» Алексей Морозов заявлял о непричастности к загрязнению воздуха. Он объяснял это тем, что в период приостановки работы предприятия жалобы на неприятный запах от местных жителей продолжали поступать.

Алла Чижова

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