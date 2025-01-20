С владельца затонувшего танкера взыщут расходы по ликвидации разлива мазута

ФГБУ «Морспасслужба» намерено компенсировать расходы на проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море за счет средств ООО «Кама Шиппинг», владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212», первый судебный акт в арбитражном процессе опубликован в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из документа, заявление ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» оставлено без движения до 14 февраля. Не позднее этой даты заявитель должен уплатить государственную пошлину, а также представить в суд доказательства того, что он принял меры к досудебному урегулированию спора. Пошлина при взыскании суммы от 50 млн руб. составляет 725 тыс. руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 50 млн руб., максимальный размер пошлины — 10 млн руб.

В качестве второго ответчика в деле выступает ООО «Каматрансойл», связанное с «Кама Шиппинг». Третьим лицом является ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе одновременно с танкером «Волгонефть-212» во время сильного шторма 15 декабря 2024 года.

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассмотрение двух заявлений Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении ООО «Кама Шиппинг» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Согласно статье, нарушитель получает штраф до 600 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения.

Анна Перова, Краснодар