Шольц назвал неприемлемой поддержку Маском правых партий в Европе

Поддержка миллиардера Илона Маска правых партий в Европе, в том числе в Германии и Великобритании, вызывает беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, подобная поддержка «совершенно неприемлема» и должна подвергаться критике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Heiko Becker / Reuters Олаф Шольц

Фото: Heiko Becker / Reuters

Канцлер отметил, что миллиардер на прошлой неделе провел трансляцию на своей странице в соцсети X, где беседовал с кандидатом от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По его мнению, это усилило ее позиции в преддверии голосования в Германии. Господин Шольц заявил, что в таких ситуациях важно «сохранять спокойствие» и что дальнейший путь Германии будут определять «не владельцы соцсетей, а немецкие избиратели».

«Мы должны критиковать не то, что миллиардер или миллиардеры из других стран в глобальном мире выражают свое мнение, а то, что они говорят. Он поддерживает крайне правых по всей Европе, в Великобритании, в Германии, во многих других странах. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы»,— заявил господин Шольц в ходе пресс-конференции (цитата по Associated Press).

23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Социал-демократическую партию Германии будет представлять действующий глава правительства Олаф Шольц. Согласно последним опросам общественного мнения, ни одна партия не набирает большинства голосов. За консервативную фракцию ХДС/ХСС готовы проголосовать 30% избирателей, за СДПГ и партию «Зеленые» — около 15%. АдГ может набрать около 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Железные канцлеры».