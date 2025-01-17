Главные новости за 17 января. Ростов-на-Дону и область

Информация об отставке главы администрации Ростова Алексея Логвиненко оказалась удалена на портале гордумы. С сайта исчезла повестка заседания 28 января. На нем парламентарии планировали рассмотреть уход градоначальника.

Белоруссия готова пополнить резервы общественного транспорта и коммунальной техники Ростовской области. В частности, речь идет о струнном транспорте.

Донская столица и Новочеркасск вошли в список городов, в которых проведут Парад Победы в честь 9 мая. Смогут ли зрители присутствовать на мероприятиях лично, пока неизвестно.

Туристический поезд «Выходные в Домбае» начнет курсировать из донской столицы в Карачаево-Черкесию. Он отправится 21 февраля со станции Ростов-Главный. В обратный путь состав тронется вечером 23 февраля.

Власти донской столицы в последнем квартале 2024 года разрешили ГК «Самолёт» строительство первых домов в рамках возведения жилого квартала на левом берегу Дона.

В Таганроге в 2025 году введут выплату 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка. Также семьи получат компенсацию расходов на образование в размере 50% от стоимости обучения в колледжах и вузах.

На Дону с 1 января в 2,2 раза выросли штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ.

В Ростовской области 12 января завершился период охоты на зайцев-русаков с борзыми собаками. Период классического отлова будет закрыт только с 31 января.

В донском регионе на выходных ожидается мокрый снег с дождем и гололед. При этом порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с.

В Волгодонске следователи задержали заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Владимира Дротика. Он подозревается в совращении подопечных девочек.

Апелляция Ростовского областного суда отправила в колонию члена преступной группы «Сельмаш», обвиненного в вымогательстве и хранении оружия. Он занимался рэкетом у одного из осужденных, пока сам находился в колонии.