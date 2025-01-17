Донское МЧС предупредило о мокром снеге и дождях в регионе 18 января
В субботу, 18 января, в Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По прогнозам синоптиков, в регионе возможен мокрый снег с дождем, местами ожидается туман, гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер составит 7-12 м/с. При этом ночью порывы могут достигать до 15-18 м/с.
В связи с осадками и гололедом дороги Ростовской области покрыли противогололедными материалами в целях безопасности.
«Дорожные службы работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Ранее донские энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды. Для устранения нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы более 1,4 тыс. специалистов и 505 единиц техники.