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обновлено 20:59

Донское МЧС предупредило о мокром снеге и дождях в регионе 18 января

В субботу, 18 января, в Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Фото: Pixabay

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Фото: Pixabay

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

По прогнозам синоптиков, в регионе возможен мокрый снег с дождем, местами ожидается туман, гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер составит 7-12 м/с. При этом ночью порывы могут достигать до 15-18 м/с.

В связи с осадками и гололедом дороги Ростовской области покрыли противогололедными материалами в целях безопасности.

«Дорожные службы работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее донские энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды. Для устранения нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы более 1,4 тыс. специалистов и 505 единиц техники.

Анастасия Казуков

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