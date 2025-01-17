В Таганроге введут выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

В 2025 году в городе Таганроге введут новые меры поддержки для стимулирования рождаемости. Теперь при рождении третьего и последующего ребенка семья получит единовременную выплату в размере 300 тыс. руб., сообщает глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Также семьи получат компенсацию расходов на образование в размере 50% от стоимости обучения в учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. Мера будет доступна одному из детей многодетной семьи при условии рождения третьего или последующих детей.

Многодетным семьям будет предоставлена возможность пользоваться услугами пунктов проката, где они смогут брать предметы первой необходимости для новорождённых и уходовые принадлежности для детей до трёх лет.

На финансирование программы в 2025 году выделено 21,1 млн руб. Эти изменения станут частью национального проекта «Семья».

Ева Китаева