В Волгодонске тренера заподозрили в совращении подопечных девочек

Следователи в Волгодонске задержали 62-летнего тренера детского спортивного учреждения. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Дротике — заслуженном тренере РФ по легкой атлетике. Его тренерский стаж составляет более 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, тренер, пользуясь доверием трех подопечных девочек-подростков, приглашал их в свою квартиру якобы для выполнения массажа. Там он совершал над ними развратные действия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношение и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ) и развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ).

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются обстоятельства совершенных преступлений, а также устанавливаются другие пострадавшие лица.

Анастасия Казуков