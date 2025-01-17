Белоруссия предложила поставить в Ростов струнный транспорт

Белоруссия готова поставить Ростовской области струнный транспорт для связи центра донской столицы с левым берегом Дона. Об исполняющий обязанности генконсула союзного государства Дмитрий Шкурд сообщил на встрече с врио донского губернатора Юрием Слюсарем — передает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Кроме того, представитель Белоруссии предложил пополнить резервы общественного транспорта и коммунальной техники Ростовской области. Речь идет, в частности, о продаже мусоровозов.

Юрий Слюсарь также переговорил с консулами Армении, Абхазии и Узбекистана. Бурханом Аликуловым, генконсул Узбекистана в Ростове, поддержал инициативу главы региона обменяться бизнес-миссиями и выразил готовность развивать совместные проекты.

Дмитрий Ковалевский