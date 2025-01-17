Члена ОПГ «Сельмаш» осудили в Ростове за вымогательство и хранение оружия

Апелляция Ростовского областного суда отправила в колонию на 10 лет члена преступной группы «Сельмаш», обвиненного в вымогательстве и хранении оружия. По информации УФСБ региона, Владимир Уфин занимался рэкетом у одного из осужденных, пока сам находился в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подсудимый отбывал наказание за покушение на убийство и хранение запрещенных веществ. В этот период он угрозами вынуждал другого заключенного отдавать ему деньги. При задержании оперативники изъяли у Уфина огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Фигурант являлся членом скандальной ОПГ «Сельмаш», по делу которой сейчас судят 15 человек. Крупнейшая на юге России преступная группа занималась вымогательствами у заключенных и компаний в сфере ритуальных услуг с 2011 по 2019 годы. Ее организатор — вор в законе Нодари Аонесян — по прежнему находится в международном розыске и, по некоторым сведениям, скрывается на территории Украины.

Дмитрий Ковалевский