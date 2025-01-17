Из Ростова запустят турпоезд «Выходные в Домбае» в феврале

Туристический поезд «Выходные в Домбае» начнет курсировать из донской столицы, сообщает пресс-служба СКЖД. Состав совершит рейс в Карачаево-Черкесию во время праздников в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поезд отправится 21 февраля со станции Ростов-Главный в 18:59. Время прибытия в пункт назначения — утро 22 февраля. В обратный путь состав тронется вечером 23 февраля и прибудет в донскую столицу в 8:33 часов.

За несколько дней в Карачаево-Черкесии ростовчане смогут посетить экскурсии на горнолыжных курортах Домбай и Архыз с осмотром достопримечательностей.

Состав поезда сформирован из вагонов купе и СВ, вагона-ресторана и вагона-душа. В стоимость билета включены завтраки.

Анастасия Казуков