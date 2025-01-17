Главные новости за 17 января. Кубань, Крым, Адыгея

В собственность РФ возвращено около 1 га морского берега в Новороссийске. Суд признал отсутствующим права собственности ООО «Порт Виктория» на часть Волочаевского пляжа в Новороссийске под строительство терминала по перевалке зерна и металла в чушках.

В комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым поступает множество музыкальных произведений, но пока лишь три варианта прошли конкурсный отбор.

Девять городов вошли в зону риска образования «пузыря» на рынке жилой недвижимости. В их числе Краснодар.

Россельхознадзор отобрал в Черном море на территории Краснодарского края пробы рыбы и морепродуктов. Их отправят в подведомственную лабораторию, где проверят на возможные загрязнения и определят их безопасность.

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае собрали 167,2 тыс. тонны загрязненного мазутом песка и грунта, из которых вывезли 127,2 тыс. тонны.

Туапсинский районный суд в очередной раз перенес заседание по делу о сносе коттеджного поселка в селе Ольгинка, в том числе недвижимости семьи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Начата откачка и вывоз мазута с кормы танкера «Волгонефть-239». Мероприятия планируют завершить до конца января, сообщает пресс-служба МЧС России.

Экс-глава администрации Апшеронска предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Полиция Сочи задержала подозреваемого в хищении около 168 млн руб., в том числе в иностранной валюте, из депозитария.

Структуры «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева могут выкупить бизнес АО «Приосколье».