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Суд в Туапсе снова перенес заседание по сносу дома семьи судьи Елены Хахалевой

Туапсинский суд в очередной раз перенес заседание в том числе по иску в отношении имущества семьи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Дата рассмотрения гражданского дела назначена на 29 января. Как сообщает «"КП" – Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края, началось исследование доказательств.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края требует снести коттеджный поселок в селе Ольгинка, а землю под домами передать государству. Спустя несколько десятков лет надзорное ведомство посчитало, что сделка между собственниками и администрацией Туапсинского района была незаконной. Кроме того, на этом теперь настаивает и сама администрация муниципалитета, выступающая по делу третьим лицом.

Среди домов и коттеджей, построенных в 90–2000-е годы, есть дом семьи Елены Хахалевой и ее сестры Ольги. Как пишет издание, построенные в этом поселке дома предназначены не для постоянного проживания, а являются для собственников летними резиденциями.

Ответчиком в суде выступает сын Елены Хахалевой — Кирилл.

Елена Хахалева, или, как ее прозвали в СМИ, «золотая судья», стала известна после свадьбы своей дочери. Тогда на торжестве был Николай Басков, Валерий Меладзе и другие представители эстрады.

Дорогой свадьбой заинтересовался Совет судей Кубани, который подсчитал, что торжество стоило 4,5 млн, а по другим данным, 27 млн руб. Сама госпожа Хахалева объясняла большие траты доходами супруга, грузинского бизнесмена.

Однако вопросы к судье остались, в том числе к ее образованию и легальности на посту судьи. В итоге летом 2019 года председателем Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов, который, как заявляла сама госпожа Хахалева, предложил ей уйти в отставку. Сейчас бывшая судья остается в розыске по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.

Александра Бастова

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