Бывшего главу Апшеронска осудят за превышение полномочий при ремонте моста

Экс-глава администрации Апшеронска предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в сентябре 2023 года администрация Апшеронского района заключила контракт со строительной компанией на ремонт автомобильного моста, который расположен на ул. Спорта в Апшеронске. После этого подрядчик сообщил главе администрации о наличии инженерных сетей, которые не позволяют начать строительно-монтажные работы. Фигурант знал, что устранить подобные препятствия должна администрация, но незаконно обязал подрядчика выполнить эту работу. Во время личных встреч он требовал от гендиректора организации заключить дополнительное соглашение о переносе сроков работы, а также передать ему 1,2 млн руб. для дальнейшей оплаты услуг организации, выполняющей демонтаж инженерных сетей. На предложение директор согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. После этого, во время передачи денег, бывшего главу района задержали сотрудники полиции.

Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал в полном объеме. Он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина