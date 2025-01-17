В собственность РФ возвращено около 1 га морского берега в Новороссийске

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил судебные решение о признании отсутствующим права собственности ООО «Порт Виктория» на часть Волочаевского пляжа в Новороссийске под строительство терминала по перевалке зерна и металла в чушках. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волочаевский пляж

Фото: bloknot-novorossiysk.ru Волочаевский пляж

Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Прокуратура установила, что компания «Порт Виктория», используя аффилированных лиц, незаконно купила участок площадью около 1 га вдоль Восточного берега Цемесской бухты.

Кассационный суд согласился с доводами Росимущества и прокуратуры, отметив, что спорный участок сформирован за счет территории общего пользования и частично входит в границы береговой полосы Черного моря. Приватизация таких участков не допускается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Виктория» зарегистрировано в Новороссийске в апреле 2019 года. Компания специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом. Генеральным директором «Порта Виктория» является Руслан Лисовой, учредителями в равных долях — ООО «Порт Инвест» и Артем Колчекьян. Выручка по итогам 2023 года составила 7,3 млн руб., чистый убыток 2,1 млн руб.

Предметом спора выступал земельный участок площадью 0,87 га между военной гаванью и ООО «БТОФ-Терминал». Территорию называют Волочаевский пляж — несанкционированное место отдыха жителей восточной части Новороссийска. Согласно материалам дела, в октябре 2021 года Росимущество подало иск к «Порту Виктория» о признании отсутствующего права собственности на земельный участок, но проиграло дело. В июле 2022 года была подана апелляционная жалоба, после чего начались судебные тяжбы.

В июне 2023 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение. В апреле 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил иск межрегионального управления Росимущества к ООО «Порт Виктория». В конце 2024 года компания «Порт Виктория» в очередной раз попыталась обжаловать судебные решения о признании отсутствующим права собственности на Волочаевский пляж.

Наталья Решетняк