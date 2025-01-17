В Крыму и на Кубани собрали 167,2 тысячи тонн загрязненного песка и грунта

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае обследуют 910 км, где происходили выбросы нефтепродуктов. Как сообщает МЧС России, всего с начала ликвидации ЧС в трех регионах собрали 167,2 тыс. тонны загрязненного песка и грунта, из которых вывезли 127,2 тыс. тонны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В акватории Керченского пролива обследовали более 2,8 тыс. кв. км и обработали почти 43 тыс. кв. м. Для этого использовали 4,4 тыс. кг сорбента. Специалисты смогли собрать 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собрали 16,27 тонн нефтесодержащих отходов. Использовали 1,2 тыс. кг сорбента.

В Краснодарском крае обследуют 220 км берега. Сейчас специалисты собирают мазут у кормы танкера «Волгонефть-239». С береговой линии за месяц вывезли 166,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Более 40 водолазов МЧС России обследуют аварийные танкеры в акватории Керченского пролива. Уже осмотрели левую часть корпуса танкера «Волгонефть-239». Повреждений и протечек не обнаружено. Водолазы также обследуют 2,4 тыс. кв. м акватории, прилегающей к корпусу танкера.

В Крыму обследуют 395 км берега. Там за все время очистили более 180 км и собрали 476 тонн загрязненного песка и грунта, из которых вывезли свыше 418 тонн.

В Севастополе обследуют 165 км между поселками Ласпи и Андреевка. Собраны 176 тонн, вывезены 170 тонн загрязненного песка и грунта.

Татьяна Ручкина