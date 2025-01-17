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В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из депозитария

Полиция Сочи задержала подозреваемого в хищении около 168 млн руб., в том числе в иностранной валюте, из депозитария. Об этом в своем Telegram-канале сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

В течение нескольких дней в полицию Сочи поступило 18 заявлений от пострадавших. Они сообщали о том, что их деньги, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре, похитили.

Полиция Сочи установила, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Его задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции.

В лесном массиве обнаружили тайник, в котором хранилась часть похищенных денег. Изъяли $600 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

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