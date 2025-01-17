Краснодар вошел в зону риска образования «пузыря» на рынке жилой недвижимости

Девять городов вошли в зону риска образования «пузыря» на рынке жилой недвижимости. В их числе оказались Хабаровск, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Мытищи, Владивосток, Краснодар, Тюмень, говорится в исследовании аналитический центр ИА «Движение.ру» и компания DEVISION.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Аналитики сравнили объемы валового городского продукта (ВГП) с показателями текущего строительства в 20 городах России, где строится не менее 1 млн кв. м жилья.

Валовой городской продукт – это индикатор рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных во всех секторах экономики в городе за год. Аналог валового внутреннего продукта и валового регионального продукта субъектов РФ.

«Низкий показатель ВГП на 1 кв. м свидетельствует о перегреве рынка строительства, за ростом которого не поспевают другие отрасли городской экономики»,— пояснили аналитики. Они добавили, что такой дисбаланс может привести к отсутствию ресурсов для формирования платежеспособного спроса и обеспечения качественной жизни в новых домах.

В число городов со сбалансированными объемами рынка недвижимости и валового городского продукта вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань.

Исследование охватывало период до декабря 2024 года.

Наталья Решетняк